PM desmonta ‘QG’ do tráfico na Região Oceânica

Uma ação da Polícia Militar, no final da manhã desta terça-feira (5), descobriu um local que seria usado como uma espécie de “quartel-general” do tráfico de drogas na Região Oceânica de Niterói. Militares do 12º BPM (Niterói) encontraram drogas em um imóvel abandonado na comunidade do Inferninho, em Piratininga.

De acordo com informações do batalhão, uma equipe de Patrulhamento Tático-móvel foi ao local após receber denúncia de que, em uma casa, bandidos estariam atuando no tráfico de drogas. Na localidade, os PMs flagraram uma casa onde, de acordo com as informações recebidas pelo batalhão, era feito o embalo das drogas.

Ao entrar no imóvel, a equipe policial encontrou grande quantidade de entorpecentes, que ainda serão contabilizados. Não há relatos de prisões durante a ação. Ainda segundo a Polícia Militar, todo o material foi levado à 81ª DP (Itaipu), onde foi registrado o boletim de ocorrência e o material encontrado no imóvel foi apreendido.