PM desmonta bloco clandestino na Zona Sul de Niterói

Policiais militares impediram a realização de um bloco de carnaval irregular, no final da noite dessa terça-feira (1º), na Comunidade do Cavalão, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. Os agentes conseguiram impedir que o evento acontecesse ainda durante a montagem dos equipamentos.

De acordo com informações do 12º BPM (São Gonçalo), a unidade recebeu denúncia de que um bloco clandestino estaria sendo montado em um ponto da comunidade. É importante ressaltar que, segundo o batalhão, a localidade é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Um Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi mobilizado ao local antes do início do evento. No momento da chegada dos agentes, organizadores estavam preparando a aparelhagem de som. Uma pessoa, que seria responsável pelo bloco, foi identificada e advertida pelos policiais. No entanto, não houve registro de confronto ou prisões.