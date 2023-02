PM dá flagrante em gangue dos ‘ladrões de velhinhas’

Quando chegam à “melhor idade”, idosos geralmente buscam tranquilidade. Uma mulher de 67 anos caminhava calmamente – como se fosse permitido ter calma no Rio – na avenida Gláucio Gil, perto da orla do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A cidadã foi surpreendida com o ataque covarde de uma gangue conhecida como “ladrões de velhinhas”, formada em sua maioria por menores de idades, também conhecidos como vítimas da sociedade.

Só que o bando acabou flagrado por agentes da Operação Segurança Presente no Recreio dos Bandeirantes e foram presos. Com eles, foram apreendidos uma faca, cartões de crédito e R$ 526,00 em espécie. A ação aconteceu logo após o crime.

A vítima do roubo identificou quatro dos seis suspeitos conduzidos à 42ª DP (Recreio) como autores do crime. Com isso, o grupo foi encaminhado à 16ª (Barra da Tijuca), Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

O criminoso de 19 anos permaneceu preso por roubo e corrupção de menores. Já os demais, um menor de 17 e dois de 15 anos, foram autuados por fato análogo ao roubo, estão detidos, mas em breve vão estar de volta ao crime graças ao beneplácito do código penal.