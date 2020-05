PM consegue evitar mais um ataque de quadrilha a um depósito de mercadorias

Uma tentativa de assalto a um depósito de produtos, situado em Magé, seguido de confronto, deixou três mortos, na tarde de domingo (10). Pelo menos bandidos armados invadiram a sede do depósito de produtos da Empresa Novo Lare, na Rua Periandro José de Moura, no centro de Magé, na Baixada Fluminense.

Após um alerta sobre o ataque guarnições do 34º BPM foram para o local e cercaram a área. Houve confronto e os militares conseguiram evitar que os bandidos conseguissem fugir com diversos produtos, que seriam colocados num caminhão. Um helicóptero da PM deu suporte na operação e seis bandidos foram presos, e outros três (baleados) morreram. Os bandidos eram oriundos da comunidade Nova Holanda e do bairro de Cordovil.

Na ação foram apreendidas duas espingardas calibre 12 e dois carros usados pelos marginais. Policiais civis, da 65ª DP (Magé), já estariam monitorando a quadrilha e mantendo contato com policiais militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No mês passado a mesma quadrilha teria tentado invadir outro depósito na via Dutra.