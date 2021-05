PM cerca o tráfico na região central de Niterói

Um cerco, montado por policiais militares, resultou na prisão de um homem e apreensão de um menor de idade, na manhã desta segunda-feira (24), na Comunidade do Sabão, em São Lourenço, Região Central de Niterói. Drogas foram apreendidas, entre elas um tablete de maconha, pesando aproximadamente 1 quilo.

Segundo informações da PM, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi à localidade a fim de reprimir o tráfico de drogas. Os agentes tinham a informação de um ponto específico, onde a atividade criminosa estaria acontecendo. A equipe, então, montou um cerco tático na localidade.

No local, dois homens, sendo um deles menor de idade, foram surpreendidos pelos agentes. Com a dupla, foram encontrados, além do tablete, 120 pinos de pó, que seria cocaína, um aparelho de rádio comunicador, marcado com as iniciais “CV” de Comando Vermelho, além de uma mochila, usada para transportar os itens.

Os dois acusados foram detidos. O maior de idade foi preso em flagrante, enquanto o menor foi apreendido e será submetido à medidas socioeducativas. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói.