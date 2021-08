PM cerca o tráfico de drogas na Zona Norte de Niterói

O domingo (30) foi de troca de tiros em uma das comunidades mais populosas do Cubango, Zona Norte de Niterói. Um Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar entrou em confronto com criminosos da região. Um suspeito de tráfico de drogas acabou preso durante a ação que, segundo os agentes, ainda teve apreensão de arma e drogas.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), o GAT estava em ação de patrulhamento nos acessos ao Morro do Abacaxi. Os policiais afirmam terem sido atacados a tiros por criminosos armados, que estariam atuando no tráfico local. Os militares revidaram, e, dessa forma, iniciou a troca de tiros. Embora o confronto tenha sido intenso, não houve relatos de policiais feridos.

Ainda de acordo com os agentes, o bando se dispersou na tentativa de escapar. Um dos suspeitos de participar do tiroteio se escondeu em um terreno baldio, mas foi cercado e capturado pelos PMs. Ele foi abordado, revistado e, segundo os policiais, foram encontradas drogas além de uma pistola, calibre 45, com a numeração intacta. Todo o material foi apreendido.

Contabilidade feita pelos agentes apontou que o suspeito transportava 530 pinos de cocaína, 128 invólucros de maconha e 14 unidades de skunk, que é uma variante da maconha, mas com maior poder alucinógeno. O acusado, que foi identificado e tem 29 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, para onde o homem foi levado.