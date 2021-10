PM apreende R$ 100 mil em drogas na Zona Norte de Niterói

Uma ação coordenada pelo Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente R$ 100 mil em drogas, que abasteciam o tráfico na Comunidade do Abacaxi, no Cubango, Zona Norte de Niterói, nessa segunda-feira (18). Segundo os agentes, entre as apreensões estavam itens como cocaína e maconha.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), a equipe reservada, junto com agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da Engenhoca, foram ao local para verificar denúncia de instalação de barricadas. Chegando ao local, os militares flagraram criminosos que, ao perceberem a chegada da equipe, fugiram para a parte alta da comunidade.

Os bandidos escaparam pela Travessa Herdy, em direção a uma área de mata. Entretanto, durante buscas pelo local, os agentes acharam dois sacos grandes e uma mochila contando grande quantidade de drogas. Contabilidade feita pelos PMs apontou que havia 4.050 pinos de pó branco, aparentando ser cocaína; um saco contendo cerca de 2kg de pó, também aparentando ser cocaína; 173 trouxinhas de erva seca, com aparência de maconha, além de um rádio transmissor.

Todo o material foi apreendido. Segundo informações da PM, a avaliação do material é de aproximadamente R$ 100 mil, prejuízo considerável para a organização criminosa que atua na região. As drogas foram encaminhadas à 77ª DP (Icaraí), que fez o registro da ocorrência.