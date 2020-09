PM apreende menor e farta quantidade de drogas em Cachoeiras de Macacu

Karoline Martins



A Polícia Militar apreendeu na manhã de domingo (6) um adolescente, um revólver calibre 38 milímetros municiado e uma farta quantidade de material entorpecente em Cachoeiras de Macacu, Região Metropolitana do Rio. De acordo com os agentes do 35⁰BPM (Itaboraí) presentes na ocorrência, a unidade recebeu diversas denúncias sobre a existência de tráfico de drogas próximo à Estrada do Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Parque Ribeira.



Os agentes foram até o local e encontraram o adolescente de 17 anos. Quando percebeu a presença da polícia, o menor de idade tentou fugir pulando muros de residências, porém foi alcançado. Junto do adolescente, que resistiu à prisão de acordo com a Polícia Militar, estava uma mochila onde foram encontrados a arma com seis munições intactas, 191 papelotes de maconha, 66 frascos da droga conhecida como Loló, 58 pinos de cocaína, além de R$ 48. Um segundo suspeito chegou a ser visto pelos agentes, porém conseguiu escapar em uma moto.



Posteriormente, os agentes conduziram o menor e levaram o material apreendido para a 159 ª DP (Cachoeiras de Macacu) e em seguida para a 73ªDP (Neves), onde o adolescente permaneceu à disposição da Justiça e o material ficou apreendido.