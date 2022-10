PM apreende meia tonelada de drogas em Itaboraí

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de grande quantidade de drogas, na manhã de hoje (24), no bairro de Venda das Pedras, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo contabilidade inicial, realizada pelos agentes, a quantidade é de aproximadamente meia tonelada de entorpecentes.

De acordo com informações do 35º BPM (Itaboraí), os policiais foram acionados por uma equipe da Guarda Municipal local, com a informação de que um caminhão roubado estaria trafegando por Venda das Pedras. os PMs conseguiram interceptar o veículo que, ainda de acordo com a equipe, usava uma placa clonada.

Durante revista, os militares encontraram o carregamento de drogas no caminhão. O motorista e o veículo foram conduzidos à 71ª DP (Itaboraí) para registro do boletim de ocorrência. O suspeito deverá ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Operação

Materiais foram apreendidos pela PM durante operação – Foto: Divulgação/PMERJ

Também na manhã de ontem, equipes do batalhão realizaram operação contra o tráfico de drogas em diferentes comunidades de Itaboraí. Segundo a corporação, agentes do 35º BPM atuaram nas localidades do Morro da Viúva, Malvinas e Zapata. Uma pistola, rádio de comunicação e drogas foram apreendidos.