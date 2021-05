PM apreende fuzil após troca de tiros em São Gonçalo

Um homem suspeito de atuar no tráfico de drogas da comunidade da Coreia, no Pita, em São Gonçalo, acabou morto durante um confronto entre criminosos da localidade e policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na manhã deste sábado (22). Com o acusado foi apreendido um fuzil calibre 556.

De acordo com PMs, eles teriam recebido uma denúncia de que um policial militar estaria na comunidade sendo feito de refém dos traficantes. Assim, partiram imediatamente até o local já nas primeiras horas da manhã, mas não encontraram nenhum refém.

Contudo, ao chegarem no local descrito pela denúncia, os militares foram recebidos a tiros e houve uma breve troca de tiros. Após o confronto eles encontraram um dos suspeitos caídos ao chão, que foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A arma apreendida foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil vai agora tentar identificar a vítima.