Durante patrulhamento, na noite de terça-feira (26), no Complexo da Ititioca, policiais do 12º BPM, ao passarem pelas comunidades do Faz Quem Quer e Zulu, avistaram um suspeito, de 19 anos.

Durante a abordagem e revista, onde foi encontrado com o mesmo um rádio transmissor e 444 pinos de cocaína. O mesmo foi indagado e admitiu fazer parte do tráfico na região, sendo conduzido para autuação na 79ª DP (Jurujuba).