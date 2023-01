PM apreende drogas, fuzil e um mico no Preventório, Niterói

Uma equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (25), uma operação na comunidade do Preventório, em Charitas, Zona Sul de Niterói. Lá, apreendeu um fuzil; uma pistola nove milímetros; 34 munições e um mico. Após receberem ligações pelo disque denúncia, os policiais foram verificar um caso de tráfico de drogas, roubo de veículos e de cargas na região.

Após um cerco dos homens, na Travessa Princesa Isabel, eles se depararam com cerca de seis traficantes, portando fuzis e pistolas. Houve confronto.

“As equipes obtiveram sucesso em deter o traficante Michael Fênix, o ”playboy”, que veio a ser baleado na coxa direita e socorrido pelo Corpo de Bombeiros”, relata, em nota, a assessoria de imprensa da PM. Com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 556; uma pistola e 34 munições.

Depois, os PMs acharam Jerferson Pereira da Silva, o “50”, que estava com um mico, o que está em “em desacordo com o código ambiental”. O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres.

No local do confronto, foi localizado, próximo ao local, uma granada sem pino, que foi lançada pelos traficantes contra as equipes policiais. A área foi isolada e se acionou o esquadrão antibombas da Polícia Civil.