PM apreende drogas e prende dupla durante operação

Policiais militares do 12º BPM apreenderam, durante operação, na noite de segunda-feira (18), na comunidade do Sabão, no bairro São Lourenço, drogas com dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na localidade.

Os militares foram atacados a tiros quando entraram na comunidade e em seguida abordaram a dupla. Com eles foi apreendido 65 pinos de cocaína e 24 invólucros de maconha, além de R$ 13. Durante a revista os policiais não encontrara armas com os suspeitos, que foram conduzidos para a 76ª DP (Centro).