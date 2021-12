PM apreende aves silvestres criadas ilegalmente em Maricá

Pássaros silvestres foram apreendidos em uma casa, na região de Espraiado, em Maricá, nessa sexta-feira (3), por policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm). No total, havia oito gaiolas contendo as aves, que foram levadas ao centro de triagem.

De acordo com informações da PM, a equipe foi ao imóvel, que fica na Estrada Espraiado, após receber denúncia sobre a criação ilegal das aves. Quando os agentes chegaram, um morador permitiu a entrada da equipe no imóvel. Durante as buscas, os policiais confirmaram a existência das gaiolas.

Questionado se possuía autorização para criação das aves, o morador negou. Os PMs apreenderam os pássaros, que foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). O homem que criava as aves irá responder por crime ambiental.