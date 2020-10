PM age de forma rápida no centro e evita furtos

Um grupo de quatro homens foi preso por policiais do 12º Batalhão (Niterói) hoje (1) no início da manhã em flagrante enquanto cometiam o furto de fios na Rua Manoel Pacheco de Carvalho, no Centro. Dentro de um galpão abandonado estava Gabriel Andrade da Silva, de 21 anos, e junto dele foram encontrados, segundo os agentes, fios cortados. Já Jefferson Pereira Vidas, de 30 anos, tentava sair do galpão levando telhas. Com Rodrigo de Oliveira Fernandes, de 33 anos, e Marcos Gabriel Gonçalves dos Santos, de 23 anos, também foram encontrados fios. O grupo admitiu os furtos e foi conduzidos pelos policiais para a delegacia responsável pela área.

Na Rua Marquês de Caxias durante a madrugada de hoje (1) outra ação rápida de policiais do 12º Batalhão (Niterói) evitou mais um furto de fios no Centro. Durante o patrulhamento de rotina dos agentes, dois homens foram flagrados dado início ao o crime. Em revista feita em Victor Luiz Ferreira dos Santos, de 28 anos, e Rodolpho de Souza Pereira, de 36 anos, foram encontrados com os suspeitos uma faca, uma serra e fios furtados anteriormente. No local cerca de 30 metros de fios já estavam pendurados, porém não foram levados pelos criminosos devido a abordagem policial.

No último dia 22 de setembro, uma tentativa de furto custou a vida do seu autor, em São Lourenço, Niterói. Na rua de mesmo nome do bairro, um homem entrou nos fundos de uma loja para praticar o crime e acabou sendo encontrado por um segurança caído no chão na sala do gerador do estabelecimento. Homens do 12º Batalhão (Niterói) e do Corpo de Bombeiros foram acionados até o endereço. Foi constatada então a morte do invasor sem identificação e a causa da morte foi identificada como advinda de uma violenta descarga elétrica. A polícia civil realizou a perícia do local do encontro de cadáver. Na denúncia feita a Polícia Militar constava a informação sobre um homem ter entrado armado na loja. Todas estas ocorrências foram registradas na 76ª DP (Centro).