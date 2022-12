PM acusado de matar ambulante nas Barcas vai a júri popular

O policial militar Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior irá a júri popular pelo homicídio do vendedor ambulante Hiago Macedo de Oliveira Bastos, em fevereiro de 2022, na bilheteria da Estação das Barcas, no Centro de Niterói. O Tribunal do Júri foi marcado para 16 de março de 2023, pouco mais de um ano após o crime, às 13h, no Fórum de Niterói.

A decisão foi proferida pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, onde corre o processo. O acusado está em liberdade condicional desde 25 de agosto de 2022, quando foi realizada a segunda audiência de instrução do caso. Na ocasião, o Juízo aceitou pedido da revogação da prisão preventiva, mas determinou uma série de medidas cautelares.

Serão ouvidas, durante o julgamento, quatro testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e três de defesa, arroladas pela defesa do policial. Carvalho Arce também oficiou à concessionária CCR Barcas para que informe os nomes completos, endereços e telefones dos profissionais que trabalhavam como vigilantes ou seguranças na data do crime.

Carlos Arnaud responde por homicídio qualificado contra Hiago. De acordo com a denúncia, o homicídio foi praticado por motivo fútil, decorrente de uma discussão banal, visto que a vítima vendia balas e importunava os usuários das barcas que aguardavam na fila da bilheteria, pedindo-lhes dinheiro.

Cronologia do crime

Ainda de acordo com a denúncia, no dia do crime, Hiago vendia balas e pedia dinheiro aos usuários das barcas que estavam na bilheteria. Em determinado momento, ele abordou uma senhora que estava no caixa e disse: “Se eu estivesse armado, você estaria me dando tudo”.

Um dos passageiros, incomodado, olhou para Hiago, que o encarou, proferindo as seguintes palavras: “Tá olhando por quê? Tem alguma coisa a ver com isso, seu c…, quer chamar a polícia, chama lá”.

Naquele momento, o acusado, policial militar vestido à paisana que estava na fila, interveio. Iniciou-se uma discussão entre vítima e denunciado, que sacou uma arma de fogo e deu voz de prisão para Hiago, o qual o desafiou de forma repentina, projetando seu corpo para a frente.

O acusado, então, disparou contra a região peitoral da vítima, que caiu em seguida, vindo a óbito no local. A denúncia frisa que não houve agressão física entre os envolvidos e Hiago não estava armado, sendo a reação do denunciado desproporcional aos fatos praticados pela vítima.

O policial foi preso em flagrante no mesmo dia e, em seguida, teve a prisão convertida para preventiva. O corpo do rapaz foi sepultado no dia seguinte, no Cemitério do Maruí, no Barreto, Zona Norte da cidade. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) registrou a ocorrência.

A reportagem tenta contato com a defesa de Carlos Arnaud. Caso haja o interesse em se manifestar, o espaço está aberto.