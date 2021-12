PM acha drogas em telhado durante procura por gerente do tráfico na Região Oceânica

Durante cerco para tentar capturar um traficante enquanto ele dormia, policiais militares apreenderam drogas, que seriam vendidas pelo acusado, no telhado de uma casa. O caso aconteceu na manha desta quinta-feira (2), no bairro do Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. O criminoso estaria escondido na comunidade conhecida como Goiabão.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel foi a uma casa na Rua Jornalista Lou Pacheco. De acordo com os agentes, a equipe recebeu denúncia de que o gerente do tráfico de drogas da região estaria dormindo no interior do imóvel, que pertenceria ao irmão do suspeito.

Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos por um homem que seria o suposto irmão do alvo da ação. A polícia afirmou que o homem permitiu a entrada da equipe para que fossem feitas buscas. Durante averiguação feita no telhado da casa, drogas foram encontradas. Contabilidade feita pelos PMs apontou 23 pinos de pó branco e 12 trouxinhas de erva seca.

Contudo, o gerente do tráfico não foi encontrado na casa e continua desaparecido. É importante salientar que as drogas seriam de propriedade do suspeito. Os entorpecentes foram apreendidos e levados à 81ª DP (Itaipu), que fez o registro da ocorrência. O morador da casa também foi conduzido á distrital. O homem foi ouvido pelos policiais civis, na condição de testemunha, e liberado em seguida.