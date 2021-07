PM ‘acaba com o gás’ de bandidos que atacavam fábrica de refrigerantes

Ataque criminoso a uma fábrica de refrigerantes, na cidade de São Gonçalo, terminou em troca de tiros entre bandidos e policiais militares, nessa segunda-feira (5), no bairro Santa Catarina. De acordo com a PM, os criminosos atiraram e dispararam fogos de artifício contra o empreendimento comercial.

Denúncias chegaram ao 7º BPM (São Gonçalo), por meio do serviço 190. Com as informação do ataque, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi acionado ao local, com reforço de outras equipes. Chegando na Rua Clóvis Bevilacqua, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Houve confronto, à medida que os policiais revidaram os tiros disparados pelos bandidos. Após os disparos cessarem, os militares avançaram por uma região de mata onde encontraram dois suspeitos feridos. O socorro foi acionado mas os acusados não resistiram e acabaram morrendo.

Segundo os militares, a dupla, que ainda não foi identificada, estava com uma pistola calibre 9mm, com duas munições intactas no carregador, além de dois rádios transmissores e drogas a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.