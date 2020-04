PM acaba com aglomeração em festa realizada no bairro Mutuá

Mantendo as restrições para conter o avanço da Covid 19, policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) tiveram de agir com rigor e dispersar dezenas de convidados que se reuniam, na noite de terça-feira (14), numa festa no bairro Mutuá.

O encontro estava sendo realizado num salão, e o evento que foi denominado Pagode Clandestino, teve início ainda no fim da tarde com muitos convidados . Os vídeos do evento foram postados nas redes sociais onde se podia perceber grande aglomeração, que está sendo proibido, para evitar a proliferação do coronavirus e chamando a atenção sobretudo de vizinhos. Não foram registrados presos na ocorrência.