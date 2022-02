PM abre curso para agentes que queiram atuar na Patrulha Escolar

Com o retorno das aulas presenciais na maior parte da rede pública e privada, na cidade de Maricá, a preocupação com a segurança no entorno das escolas volta a receber atenção especial. Nesta semana, o 12º BPM (Niterói) iniciou a Patrulha Escolar e, ontem, abriu inscrições para o curso de capacitação, voltado a policiais que queiram atuar no projeto.

Segundo informações da corporação o objetivo é inserir na Patrulha Escolar PMs que tenham identificação com a proposta. Dessa forma, é propiciado um ambiente que amplifica a eficiência do policiamento. A ideia é que demanda de policiais que tenham interesse em atuar na patrulha diminua ao longo do tempo.

No momento, o foco da ação está na área atendida pela 6ª Cia., que corresponde à cidade de Maricá. Posteriormente, o 12º BPM, que também é responsável pelo policiamento no município de Niterói, terá um Conselho Comunitário de Segurança Escolar, cujo objetivo será discutir e planejar o policiamento no entorno de estabelecimentos de ensino.

A Patrulha Escolar tem como objetivo aproximar a relação da polícia com as escolas estaduais e municipais. Ainda de acordo com a PM, a intenção é que haja integração por meio de palestras e ações para fomentar a proteção das crianças e adolescentes. Os policiais iniciam os roteiros de policiamento pela manhã e em seguida se apresentam aos diretores e professores.

Além disso, a Patrulha Escolar tem como objetivo ampliar diálogo entre policiais, alunos, diretores e educadores no sentido buscar adequação do policiamento de forma a atender às principais demandas de cada escola no que diz respeito à prevenção de crimes e violência.