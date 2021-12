Plenário vira octógono de confronto verbal

O parlamento, via de regra, é um espaço para o debate das questões públicas. No entanto, por vezes, debates vazios e sem nenhum tipo de contribuição para o desenvolvimento político, econômico ou social ou de favorecimento a população, tornam-se cada vez mais comuns. E foi exatamente isso que se viu na Sessão da Câmara Municipal de Niterói, realizada na quarta-feira (15), quando os vereadores Douglas Gomes (PTC) e Binho Guimarães (PDT) deram início a um confronto verbal pra lá de inútil.

O bate-boca começou em razão da ida à Câmara, na semana que vem, do secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, para expor ações adotadas na pasta durante o ano. Antecipando o debate – e o discurso –, Douglas, que faz oposição ao governo Grael, e tem pensamento ideológico alinhado com a família Bolsonaro, disse que irá fazer cobranças ao secretário para o bem da população. Seu nome é dado como certo nas eleições para a Assembleia Legislativa do estado no ano que vem e sua postura, desde que ingressou no parlamento, tem sido, no mínimo, litigiosa com os demais membros da casa.

Em contraponto ao discurso de Douglas, Binho Guimarães defendeu os profissionais da saúde e o trabalho que vem sendo feito na cidade. Foi o estopim para início da confusão.

Gomes partiu para o ataque e disparou acusações contra os vereadores governistas, alegando que eles teriam cargos na prefeitura e nas administrações regionais. Binho retrucou, questionando quais administrações seriam de sua responsabilidade. Tentando amenizar, Douglas disse querer diálogo. “Vamos deixar de lado as questões ideológicas. O que está sendo tratado hoje não tem nada a ver com Bolsonaro. Iremos sentar com o secretário e mesmo assim, vamos tentar resolver o problema da população” – ponderou.

A fala de Douglas gerou nova reação de Binho. “acho interessante querer (Gomes) vir aqui despir esse debate de ideologias políticas. Vale lembrar que o então presidente da república, Jair Bolsonaro, autorizou o Ministério da Economia privatizar o SUS. Estamos aqui no parlamento para colocar as ideologias em prática. A composição da Câmara de Vereadores reflete a ideologia da população nitereioense. Na política, tudo é ideologia. Estamos aqui para defender o SUS de maneira integral. Faço um coro aos agentes de saúde. Defendemos concurso público. Não iremos tolerar que a saúde de Niterói seja utilizada como forma de populismo. Defender a saúde de Niterói, reconhecer seus avanços e entendendo as necessidades que ainda se colocam. Reitero meu apoio ao secretário”, bradou Binho, afirmando, ainda, que defender o SUS é ideologia.

A luta oral foi interrompida pelo presidente da Casa, vereador Cal, que arbitrou, pedindo calma.