Plaza Shopping não cumpre decreto municipal e lojas trabalham via drive thru

As lojas do Plaza Niterói podem ter desobedecido o decreto 13605 da Prefeitura, ao voltarem hoje (22) a atender os fregueses. O serviços foram oferecidos apenas por entrega em sistema drive thru ou delivery (em domicílio), e foi motivo suficiente para reclamação de outros centros comerciais da cidade, que lamentaram o descuprimento da determinação.

De acordo com o plano de transição gradual para a nova normalidade da Prefeitura, neste primeiro momento, só foi reaberta a janela para atividades como óticas, lojas de materiais de construção, oficinas mecânicas e de bicicletas, atividades da construção civil, serviços médicos, odontológicos e de fisioterapia. Além disso, o artigo segundo, parágrafo primeiro, em seu inciso VII, cita apenas a atividade de lanchonete como autorizadas a usar o sistema de drive thru.

O prefeito Rodrigo Neves, durante vídeo na quarta-feira, foi claro ao afirmar que shoppings, centros comerciais, bares e restaurantes continuarão fechados, assim como escolas e universidades, parques e praças.

No entanto, as vendas no Plaza são feitas por canal próprio do lojista (e-commerce, WhatsApp, mídias sociais ou aplicativos próprios). O cliente faz a encomenda e agenda a retirada da mercadoria em embalagens higienizadas. Funcionários das lojas entregarão os produtos em uma área do estacionamento do Plaza, no G1, aberto todos os dias das 10h às 20h, exclusivamente para o drive-thru.

Outros centros comerciais da cidade, estão trabalhando apenas com delivery e não disponibilizaram o sistema drive thru de entrega, por entender não ser permitido.

O vice-presidente das Federações da CDLs, Fabiano Gonçalves, disse que nenhum shopping está autorizado a funcionar desta maneira.