Plaza shopping é acusado de censurar exposição em Niterói

O que era para ser uma exposição sobre ‘O Abecedário da Diversidade’, do artista plástico Diego Moura, acabou abrindo uma discussão mais ampla na noite desta sexta-feira (10) no Plaza Shopping de Niterói.

Isso porque os quadros de autoria do artista que faziam parte da mostra, foram retirados pela administração do shopping onde os trabalhos estavam expostos, sem nenhuma explicação.

O marido de Diego, o jornalista Ricardo Rigel, postou um vídeo em suas redes sociais denunciando o caso.

“O expositor foi convidado pelo shopping para expor os trabalhos e a abertura foi na quinta-feira (ontem). No entanto, ao lado de cada letra, há uma maneira educativa de explicar as letras da sigla LGBTQI+, já que é comemorado o mês do orgulho gay. O shopping retirou a exposição em menos de 24 horas, depois que um vereador bolsonarista viralizou um vídeo nas redes sociais”, protestou, questionando em seguida:

“A administração alegou que os lojistas estavam insatisfeitos com as imagens, mas isso foi negado por eles”, concluiu.

A TRIBUNA entrou em contato com o shopping, mas as ligações não foram atendidas.

Foto destaque: O marido do artista questionou a atitude do shopping (Foto: Rede Social)