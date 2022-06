Plataforma reúne informações de vários órgãos e diminui burocracia para maricaenses

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda (Sepof), lançou o Sistema Municipal de Informações de Maricá (Sinformar), que deverá estar disponível ao público a partir de julho, com o intuito de mobilizar o máximo de recursos potenciais – sejam eles técnicos ou humanos, internos e externos – para construir um sistema de inteligência coletiva, voltado à produção de dados, informações e conhecimentos sobre o município, diminuindo a burocracia.

O Sinformar irá reunir, gerir, integrar e atualizar as informações sobre Maricá, estabelecendo um canal de comunicação eficiente entre os órgãos municipais, subsidiando as políticas públicas e promovendo a participação popular e a transparência ativa das informações.

O principal fornecedor de informações mais atualizadas do novo sistema será o Instituto Municipal de Educação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR). O diretor de informação do órgão, Diego Maggi, explicou que todos os levantamentos já realizados e os próximos a serem feitos vão constar no Sinformar, apenas observando a Lei Geral de Proteção de Dados (lei nº 13.709, de 14 agosto de 2018).