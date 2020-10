Plataforma Digital da Engenhoca reabre com cursos a partir do dia 26

A Plataforma Urbana Digital da Engenhoca (PUD) reiniciou as atividades presenciais esta semana de modo gradual e está seguindo protocolos de segurança para evitar a contaminação de alunos e professores com o novo coronavírus. Só podem entrar na unidade pessoas com mais de 15 anos, usando máscara e após ter a temperatura corporal aferida na entrada. A partir da próxima segunda-feira (26) recomeçam os cursos presenciais para maiores de 12 anos: de Informática, com 22 vagas em duas turmas de 11 alunos cada, uma na parte da manhã e outra à tarde; e de Desenvolvimento de Jogos, também com 22 vagas e uma turma de 11 alunos em cada turno. Os demais cursos presenciais serão reiniciados gradualmente.

A PUD da Engenhoca também segue oferecendo cursos 100% on-line. Atualmente, ainda há 150 vagas em aberto na modalidade virtual para Introdução à Cibersegurança, com certificação CISCO.

Todos os cursos são gratuitos. Para se inscrever, basta acessar o site https://plataformaonline.plataformadigital.niteroi.br/. A PUD da Engenhoca já certificou mais de cinco mil alunos em cursos e oficinas.

O horário de atendimento presencial ao público também está reduzido, de segunda a sexta, das 10h30 às 14h30. Durante esse período, o uso dos equipamentos é livre. Na entrada da unidade alunos e responsáveis encontrarão um banner com as orientações para uso do equipamento nesta fase de novo normal. Dentro da Plataforma, as pessoas precisam trocar as máscaras a cada 2 horas ou toda vez que estiver úmida, com sujeira aparente, danificada. Mesmo com máscara, o distanciamento mínimo obrigatório (1,5 metro) deve ser mantido.

Os alunos devem lavar as mãos ou usar álcool 70% a cada troca de equipamento. Não é permitido o compartilhamento de equipamentos ou qualquer tipo de material. Os alunos devem levar de casa um garrafinha ou um copo para beber água. O consumo de alimentos e bebidas está proibido nas dependências internas da plataforma.