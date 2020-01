Plataforma de 78 toneladas pode estar à deriva na Boa Viagem

A Plataforma P70, que chegou há 2 semanas e estava ancorada na Baia de Guanabara, pode estar à deriva bem próximo ao calçadão da Avenida Litorânea na altura da Ilha da Boa Viagem. A movimentação chama a atenção de quem passa neste momento pelo local.

A P-70 pesa 78 mil toneladas e foi construída na China. Ela tem capacidade para produzir 150 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

O navio FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante de produção, estoque e transferência de petróleo) P 70, “Boskalis”, com quase 300 metros de comprimento, que opera no polo Pré Sal da bacia de Campos, estava prestes a deixar a Baía de Guanabara, quando sob uma tempestade e ventos fortes, se soltou dos rebocadores e foi levado para perto das pedras de Boa Viagem, em Niterói.

A P-70 pesa 78 mil toneladas e foi construída na China. Ela tem capacidade para produzir 150 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

Por pouco não aconteceu um acidente, pois o navio do tamanho de um prédio de 10 andares, ficou a cinco metros das pedras. Depois do susto ele foi puxado por rebocadores e voltou para o mar.

Segundo o quiosqueiro Amarildo Santos, o navio quase bateu nas pedras. “Ele estava tipo voltando de ré. Parece que soltou do rebocador”, disse.



Alunos do prédio do curso de computação da UFF também presenciaram quase o acidente. “O navio veio beirando as pedras. Muita gente parou para ver e motoristas desceram dos carros”, contou uma estudante que passava pelo local.

Alguns frequentadores do Quiosque Dois Irmãos ficaram impressionados com a situação. Alguns chegaram a tirar os carros e motos do estacionamento com medo do navio bater nas pedras e destuir o calçadão.

“Devido ao mau tempo ele perdeu o controle e quase colidiu por não estar ancorado”, disse um taxista que estava no local.

Após alguns minutos a plataforma foi rebocada para o meio da baia

*Em apuração