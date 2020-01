Manobras estão recolocando o navio-plataforma na Baía de Guanabara

Durante toda a madrugada dessa sexta-feira (31), seis rebocadores da Petrobras, dona do navio-plataforma P-70, realizaram uma operação para traslado, com a Capitania dos Portos acompanhando todas as manobras. Na noite de quinta-feira (30), durante as fortes chuvas e ventos que castigaram o Rio, o navio se desprendeu e chegou a derivar até a orla de Boa Viagem em Niterói, se afastando de onde estava, afastada da costa.

Nessa sexta-feira havia a previsão que a plataforma ficasse sustentada por rebocadores (seis), e depois seria retomada a ação de fundeio. Na noite de quinta-feira o navio-plataforma, pesando cerca de 78 toneladas, foi arrastado até o Gragoatá, em Niterói. Segundo o Conselho Nacional de Praticagem, a chuva e a ventania romperam dois cabos durante a ancoragem e empurraram a estrutura até a Praia de Boa Viagem, em Niterói.

*Em apuração