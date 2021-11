Plano de saúde e odontológico poderão ser pagos por PIX

Uma lei sancionada pelo governador Cláudio Castro prevê que os planos privados de saúde e odontológicos, individuais ou coletivos, poderão ser pagos, a partir de agora, por PIX, boleto digital e cartão de crédito. A nova regra amplia as formas de pagamento, beneficiando os consumidores do Estado do Rio de Janeiro. Assim, fica a critério do cliente a melhor opção para quitar o plano.

Uma multa a partir de R$ 740, segundo o Código de Defesa do Consumidor, será aplicada nas operadoras que não cumprirem a determinação. Os valores serão revertidos para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocon).

A lei é de autoria da deputada Martha Rocha (PDT). Em outubro, o governador também sancionou a Lei 9.438, que impede os planos de saúde de limitar o número de consultas médicas e tratamentos para pessoas com deficiência no Estado do Rio de Janeiro.