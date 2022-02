Plano de Recuperação Judicial do Hopi Hari é homologado pelo TJ de São Paulo

O juiz Fábio Marcelo Holanda, da Comarca de Vinhedo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, homologou o Plano de Recuperação Judicial do Hopi Hari, que agora tem um prazo de dois anos para cumprir as obrigações que fazem parte do plano, dentre elas o pagamento aos credores do Parque. Passado o prazo estabelecido por lei para que a Recuperação Judicial aconteça, o administrador judicial deverá apresentar “relatório pormenorizado, a respeito do cumprimento do plano, ao final do biênio legal, para encerramento do processo”, destaca a decisão da Justiça.

O plano de recuperação judicial do Parque Temático Hopi Hari foi aprovado na noite de 2 de fevereiro, após nove horas de discussões entre os representantes legais dos administradores do Parque e os advogados dos credores. A vitória e a homologação do Plano de Recuperação Judicial garantem a continuidade da gestão do Parque, além de projetos para novos investimentos. A atual gestão vem conseguindo manter o Parque em funcionamento, bem como os postos de trabalho. Mesmo antes de o plano ser aprovado pelos credores, a classe trabalhista vem recebendo os valores devidos, como parte do compromisso da atual gestão de garantir que os débitos contraídos anteriormente sejam quitados. Seis parcelas dos débitos desta classe já foram pagas.