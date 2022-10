Planeta Sustentável

Raymundo Nery Stelling Junior

Mais uma vez aqui registramos nossa imensa preocupação pela questão da Sustentabilidade de nosso planeta Terra que continua a apresentar e de forma cada vez mais grave, sinais inequívocos de degradação de sua qualidade existencial devido as intervenções danosas que a nossa Civilização nele tem causado em todo o globo terrestre e assim ocorrendo nefastas manifestações em muitas partes do Mundo que levam a destruições e incontáveis mortes…

Precisamos continuamente estarmos alertando para esta grave situação que parece não sensibilizar expressiva parte da Humanidade e governos de inúmeros países; tal situação vem causando transtornos aonde vidas humanas e não humanas são sacrificadas, aonde os prejuízos materiais de perdas e para reco0nstrução são incalculáveis e desta forma num mundo aonde a necessidade de verbas para atender a tantos necessitados já é tão difícil de se obter quiçá com estes custos elevadíssimos frente às catástrofes climáticas e naturais que se sucedem de forma assustadora.

De fato, necessitamos de uma cultura planetária aonde ocorra a plena percepção por parte de toda a Humanidade de que devemos defender, manter e preservar o espaço natural que como um todo se mostra de forma complexa e que não temos o direito de nele causar óbices ou desequilíbrios que afetam diretamente nossa Espécie Humana mas bem como todas as demais espécies da Fauna e da Flora e o meio natural em si.

A poluição causada pela cultura do descarte aonde consumimos desbragadamente com imensa superficialidade tem causado a degradação de áreas terrestres e marinhas bem como do ar e isso nos deve causar um seríssimo alerta frente às danosas consequências que estamos vivenciando em nossa contemporaneidade …

Existe naturalmente em todos nós uma consciência pessoal e coletiva de que nossa sobrevivência bem como das demais espécies de vida no planeta depende imperativamente das saudáveis condições ambientais e para tanto se torna mister que todos nós conjuntamente e individualmente passemos a atuar de forma consciente e efetiva na defesa e preservação do meio natural para que possamos vaticinar com absoluta certeza de que a vida se preservará indefinidamente.

A Educação Ambiental deve começar nas casa, nas famílias e ir se completando nas escolas, no ambiente de trabalho , nos espaços de convivência social e assim, por diante tecendo uma imensa teia de relações e inter-relações aonde o ser humano passe a naturalmente identificar comportamentos lesivos à Natureza e mas sim os saber evitar e quando os identifica colaborar para ser superado… em verdade, a Educação é a grande “ferramenta” através da qual podemos ter esperança de que a Humanidade consiga colaborar de forma efetiva para a não degeneração do ambiente natural de nosso planeta Terra !

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education / USA; Master in Administration – Total Quality Management / USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultural e Ciência (www.ifec.org.br).