PL tenta anular as eleições de 2022

O PL de Valdemar Costa Neto pedirá para o Tribunal Superior Eleitoral, nos próximos dias, a anulação das eleições de 2022. A petição, que está sendo finalizada, leva em conta pelo menos duas auditorias sobre urnas e questiona parcialidade do TSE.

Um desses relatórios de fiscalização, diz não ser “possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015”.

A ação tem a assinatura de Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), seu vice Márcio Abreu, engenheiro eletrônico e o membro associado Flávio Gottardo de Oliveira, engenheiro aeronáutico, ambos formados no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Eles alegam o mau funcionamento das urnas eletrônicas antigas. Segundo eles, estudos estatísticos teriam identificado “interferência indevida nos percentuais de votação dos candidatos”.

Afim de confirmar a tese de que houve fraude eleitoral, a equipe do IVL, contratada pelo PL, alega que adotou procedimentos preconizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), como auditoria de conformidade, auditoria operacional, inspeção, acompanhamento e monitoramento.

“Do ponto de vista técnico, quando gera um arquivo de Log de Urna inválido, a urna eletrônica apresenta falha de funcionamento e confirma que utilizou uma versão de código dos programas diferente da versão utilizada nas urnas eletrônicas modelo UE2020, lacrada em cerimônia pública no TSE. Códigos iguais de programas de urna eletrônicas geral arquivos válidos de Log de Urna.”

Além disso, o general Eduardo Villas Boas, ex-comandante do Exército entre e assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro, vai até suas redes sociais e publica uma nota para os manifestantes que se encontram inconformados com a derrota do ex-presidente. Segue abaixo o anexo: