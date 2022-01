Pix parcelado chega em 2022

Batizado pelo Banco Central como Pix Garantido, o sistema permitirá parcelamento de compras presenciais e virtuais, assim como acontece com o cartão de crédito. A previsão é que o serviço entre em funcionamento a partir do segundo trimestre deste ano. A ideia é otimizar o processo de pagar e receber entre empresas e clientes.

Essa solução funcionará similar a um cartão de crédito. Ou seja, o cliente escolhe o produto que deseja comprar, ou serviço que pretende adquirir, e poderá dividir o total da sua aquisição até o limite de parcelas que o vendedor permitir.

A grande diferença é que, uma vez que a parcela for paga, o valor é creditado instantaneamente na conta do recebedor. Isso nos leva às duas primeiras vantagens dessa solução: a otimização da gestão financeira e a melhora no fluxo de caixa do negócio.

Em agosto de 2021, por exemplo, foram realizadas mais de 111 milhões de transações P2B, ou seja, de pessoa para empresa, no início das operações, em novembro de 2020, esse número era um pouco mais de 1,4 milhão. Isso mostra que o Pix está, cada dia mais, sendo visto pelo público como um meio de pagamento, e não apenas como uma solução para transferência de valores entre pessoas físicas.

É esperado que as empresas de cartão de crédito reduzam taxas e juros para consumidores e lojistas, já que a função fará concorrência direta.

O ‘Pix Garantido’ não tem esse nome à toa. Um possível motivo é que ele garante ao varejista o recebimento dos valores parcelados. Isso acontece porque ele funciona com um intermediário, que pode ser um banco ou uma fintech na qual o cliente tem relacionamento. Assim, se no dia de debitar a parcela não houver saldo em conta, a instituição financeira paga o recebedor e, posteriormente, cobra o pagador.

Até o momento, não há indicações que apontam que o Pix Parcelado terá limites de valores, assim como acontece com os cartões de crédito.

Se isso se mantiver, os comerciantes têm grandes chances de aumentar os seus tickets médios, pois os clientes poderão usar essa ferramenta para realizar compras mais caras.

As empresas varejistas que oferecerem esse meio de pagamento, terão a chance de atender novos grupos de consumidores, a exemplo daqueles que não têm esse tipo de cartão, ou mesmo os que têm, mas não querem comprometer o limite.