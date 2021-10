Piscinão será revitalizado

O projeto de criar no antigo Parque Ecológico Praia das Pedrinhas, conhecido como Piscinão de São Gonçalo, um Centro Paralímpico do Estado do Rio de Janeiro está avançando. O Projeto de Lei (PL) 4559/21, do deputado estadual Ronaldo Anquieta, já foi para a segunda discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e recebeu cinco emendas, apenas relativas a alterações de palavras. O texto deve ir para a terceira discussão na próxima semana e se aprovado, será sancionado pelo governador Cláudio Castro.

O local continua abandonado pelo poder público e sendo depredado constantemente. Os portões foram arrancados, a antiga roleta e as estruturas que ainda restavam, como banheiros, foram quebradas. O mato alto invadiu o espaço, que ainda é utilizado pelos gonçalenses em uma necessidade de usar um espaço ao ar livre na cidade de São Gonçalo.

Algumas pessoas usam o espaço para fazer atividade física, como corrida e caminhada, outras aproveitam a tranquilidade e treinam em carros de autoescolas. Motoristas também passam, em caminhões, veículos de passeio e motocicletas, e ‘cortam’ caminho para acessarem a BR-101. “Eu faço caminhada em volta do antigo lago do Piscinão desde que ele funcionava. Eu sempre gostei desse espaço e é uma pena estar tão abandonado. Eu moro no bairro e acho que realmente precisamos de uma reforma, de segurança e de investimentos”, resumiu o pedreiro Eliel Batista, 58 anos.

O deputado montou o PL e a criação do Centro Paralímpico para garantir às pessoas com deficiência espaço adequado e acessível para prática do desporto em todas as suas manifestações. A normativa sugere também que o Poder Executivo poderá firmar convênios, parcerias e contratos com outras instituições, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para execução de planos, programas e projetos referentes às suas atividades ou destinados ao recebimento ou prestação de assistência técnica relacionados com seus fins.

“Esse é um projeto inovador e tenho trabalhado da ampliação de espaços adequados e voltados para pessoas com deficiência. O projeto vem muito a calhar nesse sentido já que temos 3,8% das pessoas do Rio de Janeiro com algum tipo de deficiência e não temos um espaço público destinado para a prática esportiva. É importante tratar isso como agenda pública! Olhar para o Rio de uma maneira significativa para que a gente tenha investimento e resultados mais expressivos do que tivemos nas Paralimpíadas”, explicou o deputado.

Atleta paralímpico gonçalense afirma que construção do CT seria “um sonho”

Considerado uma das promessas do atletismo paralímpico para Paris-2024, o velocista Bruno Marins, competidor dos 100 e 200 metros na classe T37, é nascido, criado e mora em São Gonçalo até hoje. Para realizar os treinamentos, ele precisa se deslocar até o Centro de Educação Física Adalberto Nunes (Cefan), pertencente à Marinha do Brasil, e gasta aproximadamente quatro horas por dia, sendo duas para a ida e o mesmo tempo de volta, pois o local onde treina fica na Penha, na Zona Norte do Rio.

“Seria perfeito ter um centro de treinamento na minha cidade. Isso iria me ajudar muito, como também ajudaria os atletas que são de Maricá, Itaboraí e Niterói. Sem contar a economia de passagem. Isso nos ajuda até na preparação física, pois a gente teria mais tempo para o sono, que é fundamental na preparação física de um atleta. Para se ter uma ideia, quando eu treinava na Andef, em Niterói, saía de casa por volta das 8 da manhã e chegava para treinar às 9. No Cefan, eu tenho que sair às 5:20. Tenho que me programar para ter um sono diferenciado por causa disso. Tomara que isso chegue a São Gonçalo mesmo”, comentou Bruno Marins.

Além dele, outra atleta da região que pode se beneficiar com o projeto é Naiara Ramalho, do arremesso de peso e lançamento de dardo da classe F46. Por ser de Maricá, ela precisou se mudar para o Cefan por causa do tempo que perde no deslocamento ao treino.

De acordo com o projeto a construção, alinhado à revitalização da área e ao planejamento de expansão dos equipamentos voltados para as práticas adaptadas, será referência para realização de eventos de médio e grande porte, bem como para iniciação esportiva de todos aqueles que desejarem começar a prática, considerando as estruturas essenciais para o desenvolvimento de atividades seguras e adaptadas. O Centro terá cerca de 33 mil m² de área construída.

A possibilidade de municipalização é assunto antigo entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado. Desde 2014 muito se foi discutido sobre o parque, com a concessão do local para a iniciativa privada e pública além de um edital para realização de estudos para reativar o local.

HISTÓRIA DO ESPAÇO

O Piscinão foi inaugurado em 2004 e custou R$ 13 milhões aos cofres públicos. Foi fechado em 2008, reabriu em 2010, ao custo de R$ 4 milhões empregados na revitalização, e fechou novamente em 2014. O espaço ocupa uma área total de 60 mil metros quadrados, o lago artificial tinha nove mil metros de extensão e capacidade para 12 mil metros cúbicos de água, que era retirada da Baía de Guanabara. No verão e em períodos de férias, recebia até quatro mil frequentadores nos fins de semana. A pista de caminhada tem 580 metros e três academias funcionavam no espaço, sendo uma delas exclusiva para a terceira idade. Além disso, um campo e uma quadra para esportes praticados na areia, um parque voltado para crianças, três quiosques, além de um palco em formato de anfiteatro numa área com capacidade para até sete mil pessoas. Também foram construídos banheiros, postos médico e de guarda-vidas.