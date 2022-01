Abandonado pelo estado e prefeitura de SG, piscinão de São Gonçalo pode virar Centro Paralímpico

A possibilidade de criação do Centro Paralímpico do Estado do Rio de Janeiro ser feita no Parque Ecológico Praia das Pedrinhas, conhecido como Piscinão de São Gonçalo, está mais perto de se tornar realidade. O deputado estadual Ronaldo Anquieta, autor do PL 4559/21 que trata esse assunto, comemorou a publicação, da agora Lei, no Diário Oficial do último dia 18.

A criação do Centro foi aprovada e agora a batalha é para o governador sancione a lei autorizando a mudança de finalidade do Piscinão, que fica as margens da BR-101, no Boa Vista.

O parlamentar usou suas redes para comemorar o feito e explicou que o equipamento público esportivo será voltado exclusivamente para as pessoas com deficiência e para os paratletas.

“Deverá ser feita a adaptação com revitalização, planejamento e expansão dos equipamentos voltados para a prática de modalidades esportivas adaptadas. Mais uma importante vitória para o esporte, pois além de dar suporte a atletas paraolímpicos e incentivar a iniciação esportiva para pessoas com deficiência, o projeto tem o objetivo de ser um marco no esporte paralímpico no país”, frisou.

O deputado explicou ainda que o estado do Rio de Janeiro conta com cerca de 3,9 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 24,4% da população, segundo dados do Censo 2010. “Não há políticas públicas integradoras, tão pouco espaços para o fomento da prática de atividades físicas para os cidadãos com deficiência”, pontuou.

A Lei sugere que o Poder Executivo poderá firmar convênios, parcerias e contratos com outras instituições, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para execução de planos, programas e projetos referentes às suas atividades ou destinados ao recebimento ou prestação de assistência técnica relacionados com seus fins.

A Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de São Gonçalo foram questionadas sobre o assunto, mas não se manifestaram.

Enquanto o poder público não bate o martelo sobre a permissão e início das intervenções o espaço continua abandonado, com mato alto e nem de longe lembra os áureos tempos em que funcionava. “Eu acho que se fizerem esse Centro no antigo terreno será ótimo. Tem que ter um bom destino para esse espaço e investir em esporte e em inclusão é muito importante para a cidade”, contou a aposentada Rosa Maria Lopes, de 63 anos.

HISTÓRIA DO ESPAÇO

O Piscinão foi inaugurado em 2004 e custou R$ 13 milhões aos cofres públicos. Foi fechado em 2008, reabriu em 2010, ao custo de R$ 4 milhões empregados na revitalização, e fechou novamente em 2014. O espaço ocupa uma área total de 60 mil metros quadrados, o lago artificial tinha nove mil metros de extensão e capacidade para 12 mil metros cúbicos de água, que era retirada da Baía de Guanabara.

No verão e em períodos de férias, recebia até quatro mil frequentadores nos fins de semana. A pista de caminhada tem 580 metros e três academias funcionavam no espaço, sendo uma delas exclusiva para a terceira idade.

Além disso, havia um campo e uma quadra para esportes praticados na areia, um parque voltado para crianças, três quiosques, além de um palco em formato de anfiteatro numa área com capacidade para até sete mil pessoas. Também foram construídos banheiros, postos médico e de guarda-vidas.