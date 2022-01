Piratininga ilhada. Mesmo com praias vazias, Região Oceânica tem nó no trânsito

O “nó” no trânsito da Região Oceânica deixou de se resumir aos finais de semana, quando há intenso fluxo de pessoas procurando as praias. Nessa quinta-feira (27), a reportagem de A TRIBUNA flagrou congestionamentos na Avenida Almirante Tamandaré, que é a principal saída dos bairros de Camboinhas e Piratininga.

Por volta das 10h, havia fila de automóveis na pista sentido Estrada Francisco da Cruz Nunes. Questionados, motoristas são unânimes ao apontar o motivo do engarrafamento: a supressão de uma faixa de rolamento para a construção de uma ciclovia, cujas obras ainda estão em andamento.

É importante ressaltar que, desde o início da estação mais quente do ano, as reclamações se intensificaram. No dia 3 de janeiro, a Prefeitura de Niterói anunciou reforço e ampliação da Operação Verão, mobilizando 300 homens entre agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, NitTrans, Subsecretaria de Trânsito e Transporte (SSTT) e outros órgãos públicos.

Todavia, ainda assim o trânsito continuou apresentando problemas de fluidez. No último final de semana, tanto o sábado quanto o domingo foram de horas de espera em meio ao engarrafamento para acessar as praias. Além disso, moradores da região realizaram um protesto tendo como alvo justamente a construção da ciclovia. Cerca de 250 manifestantes participaram do ato no domingo.

Desde o dia 19 de janeiro, a reportagem de A TRIBUNA tenta, sem sucesso, contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Niterói, NitTrans e Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) a fim de obter um posicionamento no que diz respeito as reclamações. No entanto, até o momento, não foram encaminhadas respostas.

O projeto

Segundo consta no projeto da obra, o bairro terá um novo traçado onde os ciclistas passarão a contornar as áreas das seis praças ao longo do calçadão. O projeto da ciclovia da orla de Piratininga faz parte do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável) e integra o Sistema Cicloviário da Região Oceânica. Nessa primeira etapa, a iniciativa contemplará um total de 21,75 Km, sendo 14 Km de novas rotas cicláveis e 7,75 Km de requalificação das rotas já existentes.

Após a conclusão das intervenções, será possível usar a bicicleta para fazer o percurso entre a Região Oceânica e o Centro de Niterói. No total, serão 165 novas travessias e 325 novas rampas, somente neste primeiro lote da obra, sendo 76 rampas e 21 travessias ao longo da orla de Piratininga.