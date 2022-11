Piratininga e Camboinhas terão faixa reversível na Operação Verão

Plano operacional visa redução do impacto causado pelo aumento do número de veículos transitando rumo às praias

A Operação Verão, planejada para ser realizada entre 26 de novembro e 5 de março em toda a orla de Niterói, tem como principal desafio absorver o aumento do número de veículos transitando nos acessos às praias da Região Oceânica durante a alta temporada.

Para garantir o melhor andamento possível ao trânsito nos fins de semana e feriados com sol – portanto propensos ao banho de mar – a Nittrans destacará sessenta operadores de trânsito, dez viaturas, sendo cinco carros e cinco motocicletas, e seis reboques para a operação. O efetivo será posicionado em pontos estratégicos em Itaipu, Piratininga, Camboinhas, Itacoatiara, Jurujuba, Charitas, São Francisco, Icaraí e Gragoatá.

O presidente da Nittrans, Gilson Souza, explica os objetivos da Operação Verão e avalia a importância de as ações realizadas pelos órgãos públicos municipais serem compreendidas pela população. “O principal objetivo da Nittrans na Operação Verão é garantir melhor fluidez ao trânsito nos fins de semana de alta procura pelas praias da nossa cidade. Todos sabem que a quantidade de veículos transitando nas regiões de praia aumenta muito no verão, especialmente na Região Oceânica, e a capacidade de fluxo das vias chega ao limite, o que provoca congestionamentos. Vamos montar faixas reversíveis e ajustar os semáforos de acordo com o movimento, entre outras medidas para liberar ao máximo o trânsito, e contamos com a colaboração dos motoristas niteroienses e visitantes para que respeitem as orientações dos nossos operadores de trânsito e as normas e leis do Código de Trânsito Brasileiro, para que todos consigam chegar e sair das praias em segurança e da melhor maneira possível”.

Em dias de sol haverá implantação de faixas reversíveis nos acessos aos bairros de Camboinhas e Piratininga, onde estão duas das praias mais movimentadas da cidade. A mão invertida será sinalizada com cones ao longo da Avenida Almirante Tamandaré, entre o DPO de Piratininga, na confluência com a Avenida Doutor Acúrcio Tôrres, e a entrada de Camboinhas, na rotatória de acesso à Avenida Florestan Fernandes. Operadores de trânsito atuarão no trecho para facilitar a entrada e saída dos bairros nos horários de grande movimento, especialmente a partir das 16h.

Os semáforos serão operados no sistema Onda Verde – quando a luz verde é acesa em sequência ao longo do trecho – na Avenida Almirante Tamandaré, do DPO de Piratininga até a confluência com a Avenida Francisco da Cruz Nunes, no Trevo de Piratininga. Também será proibido o estacionamento de veículos no lado direito da Avenida Almirante Tamandaré, no sentido Camboinhas-Piratininga, entre 8h e 20h, aos sábados, domingos e feriados.

Já em Itaipu haverá operação de trânsito na rotatória de acesso à Avenida Central Ewerton Xavier (Posto Monza e Padaria Versalles), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, aos sábados, domingos e feriados. Em Itacoatiara, os operadores da Nittrans atuarão em apoio operacional à Subsecretaria de Trânsito e Transporte e à Guarda Municipal na fiscalização de estacionamento irregular e na remoção de veículos estacionados em fila dupla ou nas saídas de garagem.

Em Jurujuba será proibido o estacionamento de veículos ao lado direito da Avenida Carlos Ermelindo Marins, entre a Alameda Marechal Pessoa Leal e a Travessa Brandão, das 8h às 20h, aos sábados, domingos e feriados, priorizando os acessos às fortificações militares e às praias de Adão e Eva.

A Estrada General Eurico Gaspar Moura será interditada a partir da Travessa São Jerônimo, onde haverá controle de acesso à Fortaleza de Santa Cruz. A operação se estenderá até a Avenida Quintino Bocaiuva, na altura da Avenida Franklin Roosevelt, com vistas a melhorar o fluxo no acesso ao Túnel Raul Veiga.

Em Icaraí haverá reforço no efetivo ao longo da orla do bairro, especialmente na confluência com a Rua Miguel de Frias. No Gragoatá haverá fiscalização de estacionamento irregular e remoção de veículos estacionados em fila dupla, em apoio à Guarda Municipal