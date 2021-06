Piratininga: de lugar pacato a polo de desenvolvimento

Há aproximadamente meio século, quando se falava em Piratininga, era sinônimo de um lugar com uma bela praia, poucas casas, difícil acesso e inúmeras dunas. Avançando no tempo, para o ano de 2021, falar de Piratininga, hoje em dia, significa falar sobre um dos polos de desenvolvimento da cidade de Niterói, com comércios passando a explorar a região, mercado imobiliário em alta e mobilidade urbana avançando.

Porta de entrada da Região Oceânica de Niterói, o bairro vem recebendo intervenções com objetivo de levar mais qualidade de vida para os moradores e que fazem parte de um conjunto de investimentos anunciado pelo governo municipal para a Região Oceânica. Para o presidente do Conselho da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói, Joaquim Pinto, a inauguração do Túnel Charitas-Cafubá, em 2017, acelerou ainda mais o progresso na região.

“A Região Oceânica, principalmente Piratininga, alavancou bastante novos negócios e procura de terreno para abertura de empresas. Principalmente após a inauguração do túnel, que foi um divisor de águas entre o passado e futuro próspero. O setor imobiliário alavancou bastante aquele bairro com novas construções, empreendimentos que estão surgindo e, com isso, trazem o comercio junto”, afirmou Joaquim.

Ainda que Piratininga viva uma crescente no progresso, não passou ilesa pela devastação econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. No período 12 de março a 31 de maio de 2020, quatro empresas foram abertas em Piratininga, o que evidencia os efeitos da pandemia sobre a atividade econômica. Contudo, no mesmo período de 2021, foram abertas 28 empresas, dado que evidencia a retomada gradual.

“A região tem uma característica muito turística e econômica que foi bem impactada durante as restrições, Como toda economia do Brasil em si, depois da crise, está tendo uma agradável surpresa positiva, Piratininga não está diferente e está reagindo. Cabem maiores investimentos na área turística da região costeira, Piratininga, Itaipu, Camboinhas, que é muito bonita e pouco explorada”, ressaltou Joaquim.

Canteiro de obras

Ao longo dos últimos anos, Piratininga se tornou um verdadeiro canteiro de obras, com uma série de melhorias para fomentar o desenvolvimento do bairro. Entre elas estão a implementação de uma malha cicloviária, obras de drenagem e pavimentação de ruas, intervenções em mobilidade com a construção do túnel e o corredor da TransOceânica, além do Parque Orla Piratininga Alfredo Srikis (POP) e a recuperação da lagoa.

Neste mês, foram iniciadas as obras de implantação da primeira etapa do sistema cicloviário da Região Oceânica, que terá 21 quilômetros de extensão. Este primeiro lote contempla as áreas da Almirante Tamandaré, no trecho entre a prainha de Piratininga até a rotatória da entrada de Camboinhas, passando por toda a orla de Piratininga e a Avenida Acúrcio Torres. Já as obras do POP seguem avançando. O projeto prevê a recomposição vegetal da orla da lagoa. A iniciativa será um passo fundamental para a despoluição da lagoa, com investimento de R$ 60 milhões.

Atualmente, 80% das ruas da região já contam com drenagem e pavimentação. E Piratininga está entre as áreas beneficiadas com as melhorias. Hoje, são no total mais de 200 vias com obras executadas em pontos como Fazendinha e Cafubá, que estão na região de Piratininga. E, no momento, as intervenções acontecem no Maralegre e no Santo Antônio, que também estão na área de Piratininga. Do total de 24 ruas que receberão drenagem e pavimentação no bairro Santo Antônio, 17 já tiveram as intervenções concluídas. As intervenções no Maralegre acontecerão em 15 ruas. A previsão é que o trabalho esteja concluído em fevereiro de 2022.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Américo Diniz, fez o balanço sobre o progresso de Piratininga, nos últimos anos.

“Piratininga é um lugar muito tradicional e querido de Niterói, com potencial de desenvolvimento fantástico. As obras de mobilidade, drenagem e pavimentação dos últimos anos tornaram a região mais acessível e já atraíram investimentos e ampliação do comércio. Temos a perspectiva de um desenvolvimento ainda maior com a conclusão do Parque Orla de Piratininga e toda a sua estrutura, que deve atrair visitantes. A região também será integrada ao plano de retomada econômica, com capacitação dos empresários para readequação ao cenário pós-pandemia, ouvindo os comerciantes”, pontuou o secretário.