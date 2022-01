‘Pirata’ no Brasil e bloqueado em 11 países, aplicativo Telegram preocupa o TSE

Sem registro ou representante no Brasil o aplicativo de mensagens russo Telegram criado pelo misterioso Pavel Durov – que sumiu no mundo depois de bater de frente com o presidente Vladimir Putin – continua atuando livremente por aqui. Por abrigar neonazistas, fascistas, torturados, traficantes e outros criminosos, a plataforma já foi bloqueada em 11 países.

Reduto de bolsonaristas, o TSE teme que o Telegram vire uma “terra sem lei” para a proliferação de milícias digitais nas eleições de 2022 e a possibilidade de banir o aplicativo no Brasil passou a ser observada. O problema é conseguir.

“Pirata” no Brasil, a Justiça Eleitoral tentou notificá-lo via Dubai. O MPF, em suas investigações, tentará via Londres, mas o fato é que todo esse périplo já cria uma percepção de que a plataforma é quase que inalcançável, e isso pode levar a Justiça a uma decisão de retirada do Telegram no Brasil.

“O marco civil só responsabiliza plataformas digitais se descumprirem ordens judiciais, e temos uma plataforma que não recebe ordem judicial. Isso precisa mudar. Proibiremos o Telegram no Brasil? Algo precisa ser feito”, disse a ministra substituta do TSE Maria Claudia Bucchianeri.

Telegram ignora pedido de parceria

A última tentativa de contato por parte do ministro Luiz Barroso ocorreu em dezembro. O presidente do TSE enviou um ofício ao diretor executivo do Telegram, Pavel Dorov, no qual pedia uma reunião para discutir cooperação no combate às fake news durante as eleições deste ano. Não houve resposta. Uma apuração conduzida pelo jornal Valor informou que os Correios não encontraram ninguém no endereço para o qual as correspondências foram enviadas. Os e-mails também voltaram.

Por nota, o TSE afirmou já ter celebrado parcerias com quase todas as principais plataformas tecnológicas e que “não é desejável que haja exceções”.

“O ministro Barroso e seus sucessores, ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, estão empenhados em promover eleições livres, limpas e seguras, e este deve ser um compromisso de todos os que participam do processo democrático brasileiro”, segue a nota.

Na Europa, especialmente na Alemanha, o aplicativo do Telegram se converteu em alvo da justiça. As autoridades alegam o uso exacerbado da ferramenta por grupos de extrema-direita e antivacinas que divulgam campanhas de oposição à imunização contra a Covid. Há denúncias, ainda, de ameaças de morte contra políticos, tráfico de drogas e armas por meio desta rede social.

Na Itália, a Autoridade de Proteção de Dados abriu uma investigação contra o aplicativo por deep fakes pornográficas, que é quando são criados vídeos e fotos eróticos com o rosto de outras pessoas. Diferentemente do Whatsapp, o Telegram permite a criação de grupos públicos e abertos, sem número máximo de integrantes, o que leva a um maior poder de disseminação das mensagens de todos os tipos.

“O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, entende que nenhum ator relevante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada, responsável pelo cumprimento da legislação nacional e das decisões judiciais”, respondeu o TSE ao ser questionado sobre a possibilidade de proibir o Telegram no Brasil.