Pior que perder a admiração por alguém, é perder por você

Por Patricia Tavares

Existe algo que é pior do que perder a admiração por alguém, de perder o amor de alguém: é perder a admiração por sua própria pessoa, é perder seu amor próprio.

É preciso fazer coisas importantes por você. É necessário não se abandonar por nada, nem por ninguém.

É fundamental olhar para você como início, meio e fim.

Não ter ninguém, nem nada como mais importantes que você.

Na sua vida, na sua história, é fundamental que seja o protagonista.

É fundamental se conhecer e perceber muito bem tudo aquilo que o faz mais feliz, tudo o que acrescenta o seu ser, todas as coisas que contribuem para seu prazer, quais as pessoas que fazem bem a você e que valem manter por perto, e quem são as pessoas que não são nutritivas e só roubam suas energias e para as quais precisa estabelecer limites, manter distância.

Saber muito bem que você precisa ser seu próprio protetor e cuidar muito bem de você, não ficar esperando isso de outras pessoas. Conseguir ser seu guardião, a pessoa que sabe exatamente como se defender de energias, situações e pessoas maléficas.

Quanto mais explora seu ser, descobrindo mais sobre si mesmo, mais tem condições de conseguir identificar coisas que o façam mal para evitá-las, consegue identificar coisas que te façam bem e que possa oportunizar mais em sua vida.

Quando você reconhece a sua força, as suas capacidades, dons e talentos, acredita mais nos seus potenciais e consegue se direcionar melhor em direções que vão te trazer mais felicidade e trazer mais orgulho de ser quem você é.

Existe algo que não tem preço: é conseguir estar integralmente na sua essência e poder traçar caminhos, metas, objetivos com mais fidelidade, com maior lealdade a si mesmo.

Cada um possui a sua força, a sua essência, a sua forma única e especial de ser, o seu movimento particular, as suas características. Em alguns momentos, afastamo-nos de nós mesmos por situações ou pessoas; precisamos ficar atentos, quando acontece isso, nos perdemos e deixamos de olhar para nós mesmos com admiração, com respeito.

É preciso dizer “não”, sempre que alguém ou uma situação nos obrigue a escolher entre nós e outra pessoa ou situação.

Para conseguir viver de forma mais plena, mesmo diante de tantos desafios, complicações, conflitos, turbulências, é fundamental ter admiração por quem você é, torna-se imprescindível o respeito pela sua própria pessoa.

Isso equivale a se gostar, a se amar, mesmo com defeitos, dificuldades e sombras; é ter um olhar integral para sua pessoa, apoiar-se totalmente, mesmo diante de equívocos.

Significa olhar para si mesmo e conseguir se libertar de tudo o que não deu certo, de coisas que não conseguiu…

Saber que cada um possui condições infinitas para superar, para avançar, para dispor diferente exatamente nesse momento.

Para ter um olhar de maior alegria com você e para sua vida, não precisa estar isento de erros, de dificuldade, não precisa ter uma trajetória de vida brilhante, mas ser seu melhor amigo, apoiar-se totalmente, ver a sua beleza, mesmo diante dos defeitos, das falhas; amparar-se mais do que qualquer outra pessoa o ampararia, dar o apoio a si mesmo, igual ao que ofereceu ao melhor amigo, ao amor, ao filho…

Admirar-se profundamente, gostar profundamente de você, requer uma aproximação especial com o seu universo particular, requer um olhar atento a sua pessoa de uma forma inteira, e não pela metade.

Olhar para você, com admiração; faz-se necessário reconhecer o seu valor total, olhar para si mesmo com muito carinho e não largar as suas mãos por nenhum motivo.

É ruim perder a admiração por alguém que admiramos muito, mas pior ainda é deixarmos de nos admirarmos. Não darmos a nós mesmos os devidos cuidados e atenções de que precisamos, que merecemos. É deixar de dar valor a si mesmo, isso sim é muito ruim…

Quando se afasta de sua essência, de quem você é de verdade, o seu brilho diminui, pode até se apagar.

Esteja atento para, em todas as situações da vida, nutrir-se, olhar para você com cuidado e atender suas necessidades.

Nutra-se! Acarinhe-se! Ame-se! Proteja-se, Cuide-se!

Faça o que for preciso para estar inteiro com você.

A vida será muito melhor quando você for bom para si mesmo! A vida é muito boa quando você se trata muito bem!