Pioneiro do rock, morre Jerry Lee Lewis, aos 87 anos

Morreu nesta sexta-feira (28), a lenda do rock, Jerry Lee Lewis, aos 87 anos. A morte foi confirmada pelo agente do cantor americano, Zach Farnum, nos Estados Unidos.

Jerry é considerado, ao lado de Elvis Presley e Carl Perkins, um dos pioneiros do rock’n’roll. O estilo de tocar piano e cantar, sempre de forma estridente, marcou hits como Whole Lotta Shakin Goin On e Great Balls of Fire, músicas essenciais para moldar o som inicial do rock.

Jerry conseguiu, além disso, misturar os estilos como country, R&B, gospel e pop em performances acrobáticas com o piano. Ele dizia que intenção era “levar as pessoas da plateia para o inferno, ao lado dele”.

Apelidado de The Killer, ele estava entre os primeiros músicos introduzidos no Hall da Fama do Rock, em 1986, e gravou mais de 40 álbuns.

O agente do cantor emitiu um comunicado. “Judith, sua sétima esposa, estava ao seu lado quando ele morreu em sua casa no condado de Desoto, Mississippi, ao sul de Memphis”, disse em um trecho da nota.

Em outro, o agente disse que Jerry Lee Lewis falou para a esposa que “em seus últimos dias, que dava boas-vindas ao futuro e que não tinha medo”.

Jerry deixa as filhas Phoebe e Lori; os filhos Jerry Lee III e Ronnie; e duas irmãs.

Minibiografia

Nascido em Ferriday, no estado americano de Lousiana, no dia 29 de setembro de 1935, Jerry Lee Lewis era considerado o último dos pioneiros do rock ainda vivo. Foi em Memphis, nos Estados Unidos, que Lewis se tornou músico profissional, na Sun Records, em 1957.

Em 2022, foi lançado o documentário Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, dirigido por Ethan Coen. A primeira produção solo do diretor, conhecido pelos filmes ao lado do irmão Joel, reconta a história do músico.