Pink Floyd e os 50 anos de ´The Dark Side of the Moon`

As gravadoras Warner e Sony confirmaram para o dia 24 de março o lançamento mundial da edição comemorativa de 50 anos do álbum “The Dark Side of the Moon”. É o oitavo trabalho de estúdio e é o maior sucesso de vendas do grupo, com mais de 50 milhões de cópias até hoje.

Longe de ser uma edição comedida, a nova caixa deluxe inclui CD e vinil gatefold do disco original remasterizado, além de áudio Blu-ray + DVD com mixagem 5.1 original e versões estéreo. O pacote também inclui um Blu-ray adicional do mix Atmos, além do CD e LP de “The Dark Side of the Moon – Live at Wembley Empire Pool, London, 1974”.

Essa gravação ao vivo, cultuada pelos fãs em versões piratas, vai ganhar uma versão independente nos dois formatos físicos. A gravação foi feita na turnê de 1974. A capa conta com um desenho original de George Hardie, feito à época.

Nick Mason, Roger Waters e David Gilmour

O livro “Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary” também será publicado separadamente pela Thames & Hudson em 24 de março para coincidir com o lançamento do box set. Com curadoria da fotógrafa Jill Furmanovsky e direção de arte do cofundador da Hipgnosis, Aubrey Powell, a obra apresenta fotografias raras e inéditas tiradas durante as turnês de 1972 a 1975. Os membros da banda participaram da produção do conteúdo.

Os 50 anos vão incluir uma competição de videoclipes. Animadores podem inscrever até 10 vídeos, um por música. Os vencedores serão selecionados por um grupo de de especialistas que inclui o baterista Nick Mason, o diretor criativo Aubrey Powell e o Instituto Britânico de Cinema. O prazo para inscrições é até 30 de novembro de 2023. Para participar e obter mais informações, acesse www.pinkfloyd.com/competition

O material do box

CD1 – The Dark Side of the Moon

Remasterizado 2023 por James Guthrie em capa dobrável com livreto de 12 páginas.

CD2 – The Dark Side of the Moon Live at Wembley Empire, London, 1974

Mixado por Andy Jackson em capa dobrável com livreto de 12 páginas.

LP1 – The Dark Side of the Moon

Álbum de estúdio original remasterizado em gatefold, com pôsteres e adesivos originais.

LP2 – The Dark Side of the Moon Live at Wembley Empire Pool, London, 1974.com 2 pôsteres.

BLU-RAY 1 (AUDIO)

Álbum original em 5.1 e mixagens estéreo remasterizadas de alta resolução: 5.1 Surround Mix – 24bit/96kHz Uncompressed Stereo Mix – 24bit/192kHz Uncompressed. 5.1 Surround Mix – dts-HD MA. Stereo Mix – dts-HD MA.

BLU-RAY 2 (AUDIO)

Álbum original Atmos e mixagens estéreo remasterizadas de alta resolução:Dolby Atmos Mix . Stereo Mix – 24-bit/192kHz Uncompressed. Stereo Mix – dts-HD MA

DVD (AUDIO)

Álbum original 5.1 e mixagens estéreo remasterizadas: 5.1 Surround Mix – Dolby Digital @448 kbps; 5.1 Surround Mix – Dolby Digital @640 kbps; Stereo Mix (LPCM) – 24-bit/48 kHz Uncompressed.

Livro de 160 páginas

Com raras fotografias em preto e branco das turnês de 1972 a 1975 no Reino Unido e nos EUA, tiradas por Jill Furmanovsky, Peter Christopherson, Aubrey Powell, Storm Thorgerson

Music book de 76 páginas