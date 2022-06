Pinguim é flagrado em praia de Niterói

Na manhã desta terça-feira (14), um pequeno pinguim-de-magalhães foi visto na Praia de Charitas, em Niterói, por volta das 6h, por um grupo de canoagem que realizava a travessia.

A cena inusitada foi registrada pelo atleta Rodrigo Rodrigues e publicado na página Eu Sou de Niterói, no Instagram.

De acordo com o biólogo Salvatore Siciliano, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, é comum o aparecimento de pinguins na Baía de Guanabara nessa época do ano.

“Eles vêm da costa da Patagônia para cá nas estações do outono e inverno. São deslocamentos erráticos, entram na Baía de Guanabara. Em alguns anos podem se multiplicar e chegar a centenas aqui no Sudeste”, afirmou.

O biólogo disse ainda, que nesses deslocamentos realizados, os pinguins queimam calorias e chegam a emagrecer metade do peso: “Deviam pesar de 5 kg a 6 kg, mas chegam aqui às vezes com metade do peso”, concluiu dizendo que a espécie se alimenta de lulas e pequenos peixes e vive entre 5 e 10 anos.

Foto destaque: O pinguim foi visto na parte da manhã em praia niteroiense (Foto: Redes Sociais)