Piloto de helicóptero é atingido durante ação policial

Uma operação na Mangueira, na Zona Norte do Rio, terminou com o piloto do helicóptero da TV Record baleado, além dos militares da UPP da Mangueira também terem sido atacados, na localidade conhecida como Buraco Quente. A aconteceu na manhã dessa sexta-feira (28).

O piloto Darlan Santana foi atingido de raspão na panturrilha e mesmo assim continuou pilotando até conseguir fazer um pouso de emergência no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Bombeiros da Samu realizaram os primeiros socorros e depois levaram Darlan para o Hospital Salgado Filho, no Méier.

O tiro quebrou o vidro da frente da aeronave e o caso será investigado pela delegacia de São Cristóvão. A equipe de reportagem estava cobrindo a operação policial e sobrevoava a região. A Record ainda não se manifestou sobre o assunto.