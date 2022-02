“Pilates salva minha vida todos os dias”

Ex bailarina profissional encontrou no Pilates um novo jeito de enxergar a vida.

Ambiente aconchegante, música relax, voz calma. Assim começa mais uma aula de Renata Vilaça, no estúdio, em Icaraí. A ex bailarina profissional encontrou no Pilates um novo jeito de enxergar a vida e mantendo acesa e intensa a conexão entre o corpo e a mente. Instrutora de Pilates, Alongamento Consciente e Garuda, Renata desenvolve – com um reconhecido talento – um trabalho que mescla atividade corporal com bem-estar físico e emocional.

Ela foi uma das fundadoras da ‘Companhia de Ballet da Cidade de Niterói’, criada em 1992, um marco na cultura brasileira. Renata iniciou no balé aos 8 anos de idade e, aos 18 anos, tornou-se profissional. Em 2004, um ortopedista recomendou que ela conhecesse o Pilates para tratar de diversas lesões que surgiram ao longo do tempo.

O Pilates entrou na sua vida e nunca mais saiu. “Conheci como forma de reabilitação, com o passar do tempo me encantei, percebi que era uma forma de viver, um jeito diferente de cuidar do corpo e da mente”, conta. Em 2009, iniciou os estudos do método que Joseph Pilates criou na década de 1920, e logo depois, construiu uma segunda carreira dando aulas.

Paralelamente, Renata Villaça fez formações como Alongamento Consciente, um moderno trabalho corporal que abrange aspectos físicos, emocionais e espirituais do indivíduo, e se formou também em Garuda, é um teste que exige concentração total durante os exercícios. A ex bailarina, procura sempre ter um olhar específico, e atingir a necessidade de cada aluno, e dessa forma, recomendar o melhor tipo de exercício ou atividade. As aulas duram em torno de uma hora, e a frequência recomendada é duas a três vezes na semana.

“Hoje, dou aulas para 30 alunos em média. O que tem trazido muitos homens e mulheres de todas as idades a procurarem esses tipos de atividades, principalmente o Pilates, são os problemas posturais, lesões e dores diversas, além do fortalecimento da musculatura”, pontua.

Clara Luiza, aposentada, 72 anos, uma das alunas do Estúdio demonstra muito ânimo e disposição para levar a vida, e ela não esconde toda sua gratidão as aulas de Pilates, na qual pratica desde 2010, três vezes na semana.

“Eu costumo dizer que me salva todos os dias. Faço Pilates há mais de 12 anos com a Renata, e tenho a sensação que estou cada vez mais viva, com mais disposição, a atividade promoveu na minha vida um aumento na minha qualidade de vida”, afirma a aposentada.

Pilates e seus benefícios

Pilates é um método de exercícios desenvolvido por Joseph Pilates na década de 1920 que visa trabalhar a conexão entre mente e corpo, como uma unidade, de modo a melhorar a consciência corporal e, dessa forma, promover outros benefícios.

Além de melhorar a qualidade de vida e nos fornece mais energia vital. Ajuda no aumento da

resistência física e mental, da flexibilidade, corrige problemas posturais, melhora a concentração, tonifica a musculatura, melhora a coordenação motora, promove menor atrito nas articulações e alivia dores musculares entre outros aspectos.

Alongamento Consciente

O Alongamento Consciente é um moderno trabalho corporal que abrange aspectos físicos, emocionais e espirituais do indivíduo. Ele melhora as funções músculo-articulares, harmoniza os fluxos energéticos do corpo, e reestrutura tanto o equilíbrio físico como o mental. Indicados para amenizar e eliminar as tensões e dores acumuladas, restabelecer a normalidade do tônus muscular, melhorar a circulação e a mobilidade, bem como estabilizar as articulações, resgatar a harmonia e trazer de volta a funcionalidade ao corpo.

Garuda

A Garuda é um de força mental, pois exige concentração física total durante os exercícios. O método pode ser praticado através do aparelho Garuda, um colchonete ou acessórios de fácil acesso como um banco ou rolo de Pilates.