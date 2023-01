Pier Mauá estima receber mais de 100 mil turistas em fevereiro

O Pier Mauá estima que mais de cem mil turistas optaram por passar pelo Rio de Janeiro em Fevereiro, através de 10 transatlânticos, o que em período carnavalesco, movimenta e ajuda muito na economia da cidade.

Essa estimativa otimista também é percebida para o início do mês quando vão atracar grandes transatlânticos, com movimentação média de mais de 50 mil turistas, para os primeiros quinze dias do mês.



Costa Firenze



Amanhã (01) chega ao Rio, o navio Costa Fortuna vindo de Buenos Aires e retorna ao terminal no dia 09. No dia 03 é a vez do MSC Musica dar o ar da graça e volta ao Rio de Janeiro no dia 12 de fevereiro. No sábado, 04, é a vez do Costa Firenze que retorna dia 11, onde terá duas embarcações simultâneas, pois ele se juntará ao MSC Seaview que também estará no Pier nos dias 05 e 15 de fevereiro.



MSC Seaview

MSC Musica





A temporada de embarcações começou no dia 28 de outubro do ano passado e vai até 17 de abril, cuja previsão é trazer mais de 400 mil pessoas durante o período. Ao todo serão 35 gigantes, sendo 24 navios internacionais e 11 nacionais. Desses, nove atracarão pela primeira vez no Rio. Até o final da temporada estão previstas 86 escalas nacionais e 33 internacionais.



O Terminal Internacional de Cruzeiros funciona nos Armazéns 4 e 5, sendo o embarque realizado no Armazém 4 e movimentação de bagagens no 5.





Programação:

01 de fevereiro (4ª feira)

Costa Fortuna – chegada – 10h /saída 20h – Vem de Buenos Aires e vai para Búzios – capacidade de passageiros + tripulação: 4560

03 de fevereiro (6ª feira)

MSC Musica- chegada – 09h /saída 20h – Vem de Buenos Aires e vai para Búzios – capacidade de passageiros + tripulação: 4237

04 de fevereiro (sábado)

Costa Firenze – chegada – 08h /saída – 16h30 – Vem de Ilhéus e vai para Santos – capacidade de passageiros + tripulação: 6538

05 de fevereiro (2ª feira)

MSC Seaview – chegada – 08h /saída 18h – Vem de Ilhabela e vai para Salvador – capacidade de passageiros + tripulação: 6842

09 de fevereiro (5ª feira)

Costa Fortuna – chegada – 10h /saída 20h – Vem de Buenos Aires e vai para Angra dos Reis – capacidade de passageiros + tripulação: 4560

11 de fevereiro (sábado)

MSC Seaview – chegada – 08h /saída 18h – Vem de Ilha Grande e vai para Ilhabela – capacidade de passageiros + tripulação: 6842

Costa Firenze – chegada – 08h /saída – 16h30 – Vem de Ilhéus e vai para Santos – capacidade de passageiros + tripulação: 6538

12 de fevereiro (domingo)

MSC Musica- chegada – 09h /saída 20h – Vem de Buenos Aires e vai para Búzios – capacidade de passageiros + tripulação: 4237

15 de fevereiro (4ª feira)

MSC Seaview – chegada – 07h /saída 18h – Vem de Búzios e vai para Búzios – capacidade de passageiros + tripulação: 6842

A programação completa encontra-se no site: https://www.piermaua.rio/programacao/