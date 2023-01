Pier Mauá deve receber 30 mil turistas no carnaval

Na semana do carnaval, de 17/02 (sexta-feira) a 21/02 (terça-feira), o Píer Mauá receberá mais de 30 mil turistas que vão chegar em oito transatlânticos, três internacionais e um deles estará pela primeira vez no terminal, o Silver Moon.

Segundo a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil), essa temporada promete ser a maior dos últimos 10 anos, ainda mais tendo em vista o carnaval, que sempre movimenta a cidade do Rio.

A temporada no Pier Mauá começou no dia 28 de outubro e vai até 17 de abril de 2023, cuja previsão é trazer mais de 400 mil pessoas durante o período. Ao todo serão 35 gigantes, sendo 24 navios internacionais e 11 nacionais. Destes, nove atracarão pela primeira vez em nossa Cidade Maravilhosa. Até o final da temporada estão previstas 86 escalas nacionais e 33 internacionais.