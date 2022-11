PGR: PRF tem 24h para explicar bloqueios de estradas

Pedido é direcionado ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

Nesta segunda-feira (31), a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão da PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu que o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, esclareça, num prazo de 24 horas, qual é a real situação dos bloqueios nas rodovias e quais serão as providências tomadas para liberar o fluxo do trânsito de veículos nelas. Na Ponte Rio-Niterói, por exemplo, há, neste momento, cerca de 10 manifestantes bloqueando, parcialmente, a via (veja a lista completa das estradas que estão paradas, ao final da matéria).

De acordo com a nota da subprocuradora-geral da República Elizeta de Paiva Ramos, solicita-se informações no sentido de garantir a “manutenção do fluxo nas rodovias federais”:

“Tendo em vista notícias veiculadas sobre o bloqueio das rodovias federais por caminhoneiros em todo o país, como forma de protesto aos resultados das eleições para presidente do Brasil, solicito a Vossa Excelência informações sobre as providências que estão sendo adotadas pela Polícia Rodoviária Federal para garantir a manutenção do fluxo nas rodovias federais, dentre elas a relação completa dos bloqueios e as respectivas ações empreendidas pelo órgão em cada caso”.

Segundo informações da PRF, são ao menos 70 pontos de bloqueios de estradas, identificadas na manhã desta segunda. Responsáveis pelos atos, os caminhoneiros estão insatisfeitos com o resultado da eleição de domingo e, através das interdições, vêm afetando 11 estados e o Distrito Federal.

Confira quais são os pontos com manifestação nas rodovias federais do Rio de Janeiro:

DEL01

BR 116, km 197, Queimados, quantidade de manifestantes – 20 (aproximadamente); interditado totalmente no sentido SP. Equipe PRF no local. Concentração de pessoas se deu por volta das 10h. Trânsito sendo desviado por dentro do posto de combustíveis no local.

BR 101, km 392, Itaguaí, quantidade de manifestantes – não informado; interdição total em ambos os sentidos. Sem mais informações. 14H57. FOCAL: PRF Lucas.

BR 040, km 119, Duque de Caxias, quantidade de manifestantes – 40; congestionamento de 1Km; interdição parcial sentido crescente. Concer e PM no local. 16H50.

FOCAL: PRF Ronald Borges.

BR 116, km 184, Nova Iguaçu, quantidade de manifestantes – 300; interditada 1 faixa no sentido SP às 14h15 e totalmente, em ambos os sentidos às 14h50. CBMERJ compareceu ao local e debelou o incêndio. Equipe PRF no local.

BR 465, km 14, Seropédica, quantidade de manifestantes – 7; apenas ponto de concentração de veículos de carga, sem impacto ao trânsito. 14H15.

DEL02

BR 101, km 334 – Ponte Rio Niterói, quantidade de manifestantes – 10; interdição parcial no sentido Niterói. PRF no local. 17H20.

DEL03

BR 101, km 486, Angra dos Reis, quantidade de manifestantes – 50; ambos os sentidos interditados parcialmente, neste momento. Equipe PRF no local. 09h44. PERMANECE INTERDIÇÃO PARCIAL, congestionamento de 3,5Km.

DEL04

BR 116, km 76, Teresópolis, quantidade de manifestantes – 50; interdição parcial em ambos os sentidos. Objetos incendiados na pista, passando apenas veículos de passeio e ônibus, veículos de carga sendo retidos. Equipe PRFno local. 10h46

DEL06

BR 040, km 61,5, Petrópolis. Apenas ponto de concentração, sem impacto ao trânsito. Manifestantes se reunindo no posto de combustíveis Capivari. 14H20.

DEL07

BR 116, km 276, Barra Mansa, quantidade de manifestantes – 100; ambos os sentidos fechados totalmente, liberado apenas o tráfego de veículos de passeio e ônibus com idosos, crianças e portadores de necessidades especiais. Equipe PRF no local. 23h30 do dia 30/10/2022. PERMANECE INTERDITADO.

BR 116, km 264, Barra Mansa, ambos os sentidos totalmente fechados; 2 veículos de carga foram atravessados na pista. Equipe PRF no local. 12h35. TUDO LIBERADO ÀS 15H.

BR 116, km 263, Volta Redonda, quantidade de manifestantes – 20 (aproximadamente); interdição total no sentido crescente. Sem mais informações. 15H40.

DEL08

BR 356, km 50, Itaperuna, quantidade de manifestantes – 10 (aproximadamente); interdição parcial, ambos os sentidos. Sem mais informações. 15H50.

BR 101, km 70, Campos dos Goytacazes, quantidade de manifestantes – 60; interdição total em ambos os sentidos. Pneus espalhados na pista. 16H20.