Pfizer vai pedir aplicação da terceira dose

Foi anunciado pelos laboratórios Pfizer e BioNTech que a aplicação da terceira dose da sua vacina será solicitada. “As empresas esperam publicar dados mais definitivos logo, assim como em uma revista revisada por pares, e planejam enviar os dados à Agência de Alimentos e Drogas americana (FDA), à Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a outras autoridades reguladoras nas próximas semanas”, informaram em nota.

Um teste apontou que uma terceira dose aumenta os níveis de anticorpos de cinco a dez vezes mais contra a cepa original do coronavírus e a variante Beta, encontrada pela primeira vez na África do Sul, em comparação com as duas primeiras doses, de acordo com o texto.

As duas empresas acreditam que uma terceira dose atuará de forma semelhante contra a variante Delta, altamente contagiosa, que está se tornando dominante a nível global.

Uma vacina específica para a Delta também está sendo produzida, apenas por precaução. As primeiras amostras estão sendo fabricadas nas instalações da BioNTech em Mainz, na Alemanha. Ambos os laboratórios estimam que os testes clínicos comecem em agosto, sujeitos à aprovação regulatória.