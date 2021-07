Pfizer quer autorização para vacinar crianças entre 5 e 11 anos

Após o uso da vacina Comirnaty, da Pfizer, para crianças a partir de 12 anos, agora essa faixa etária poderá ser ampliada para crianças de 5 a 11 anos. A aplicação poderá começar nos Estados Unidos através de um pedido de uso emergencial do imunizante para setembro. O anúncio teria sido feito pela vice-presidente de pesquisa clínica e desenvolvimento da empresa, a médica Dra. Alejandra Gurtman.

A declaração foi em um simpósio online promovido pela Universidade Johns Hopkins e pela Universidade de Washington, na semana passada. O encontro foi para avaliar os testes pediátricos da vacina nos pequenos.

A dose seria menor para as crianças, no comparativo com os adultos. Em junho a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a indicação da vacina Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais. Estudos apontam que a segurança e eficácia da vacina para este grupo e com isso, a bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil.

Antes a Pfizer só era recomendada para adolescentes a partir dos 16 anos, e, até agora, é o único imunizante que pode ser aplicado em menores de 18 anos no Brasil. Apesar da autorização as crianças a partir de 12 anos ainda não foram incluídas no Plano Nacional de Imunização.