Pfizer anuncia que sua vacina contra Covid 19 é 90% eficaz

A Pfizer afirmou hoje que sua vacina experimental contra a Covid-19 mostrou ser 90% eficaz na prevenção da doença, com base em dados iniciais de um estudo contra a pandemia, que matou mais de 1 milhão de pessoas.

Junto com a parceira alemã de biotecnologia BioNTech as farmaceuticas foram as primeiras a anunciar dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em larga escala com uma potencial vacina contra o coronavírus. As empresas disseram que até o momento não encontraram nenhuma preocupação de segurança e esperam pedir autorização para uso emergencial da vacina nos Estados Unidos ainda neste mês.

Os dados foram públicados baseados em testes de fase três. Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer, saudou o desenvolvimento como um “grande dia para a ciência e para a humanidade”. Os resultados foram baseados na primeira análise de eficácia provisória, conduzida por um Comitê de Monitoramento de Dados externo e independente do estudo clínico de fase três, última etapa antes da aprovação da vacina. Esse grupo de especialistas supervisiona os ensaios clínicos nos EUA para garantir a segurança dos participantes.

A análise avaliou 94 infecções confirmadas por Covid-19 entre os 43.538 participantes do estudo. A Pfizer e a BioNTech disseram que a divisão do caso entre indivíduos vacinados e aqueles que receberam um placebo indicava uma taxa de eficácia da vacina de mais de 90% sete dias após a segunda dose.

Segundo a farmacêutica americana, isso significa que a proteção contra Covid-19 é alcançada 28 dias após a vacinação inicial, que consiste em um esquema de duas doses. “O primeiro conjunto de resultados do nosso ensaio de Fase 3 da vacina Covid 19 fornece a evidência inicial da capacidade da nossa vacina para prevenir Covid 19”, disse Bourla em um comunicado.